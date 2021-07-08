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В Киеве во время конфликта в супермаркете мужчина получил удар ножом

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Киев, Четверг 08 июля 2021 20:29
В Киеве во время конфликта в супермаркете мужчина получил удар ножом Фото: в Киеве в супермаркете ранили мужчину (фото pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве во время конфликта в супермаркете пострадал мужчина. Его ранили раскладным ножом в живот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По данным полиции, на кассе супермаркета на Оболони поссорились посетители. В ходе конфликта один из участников конфликта достал из кармана раскладной нож и ударил своего оппонента в живот.

Свидетели происшествия вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала пострадавшего в больницу.

Полицейские задержали правонарушителя, им оказался 23-летний киевлянин. Задержанный и раньше попадал в поле зрения правоохранителей, а теперь может на 8 лет сесть в тюрьму.

В Киеве во время конфликта в супермаркете мужчина получил удар ножом

Фото: конфликт в столичном супермаркете (kyiv.npu.gov.ua)

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Киев конфликт
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