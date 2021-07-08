ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві під час конфлікту в супермаркеті чоловік отримав удар ножем

Новость на русском →
Київ, Четвер 08 липня 2021 20:29
У Києві під час конфлікту в супермаркеті чоловік отримав удар ножем Фото: у Києві в супермаркеті поранили чоловіка (pixabay.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві під час конфлікту в супермаркеті постраждав чоловік. Його поранили розкладним ножем у живіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

За даними поліції, на касі супермаркету на Оболоні посварилися відвідувачі. В ході конфлікту один з учасників конфлікту дістав з карману розкладний ніж та ударив свого опонента в живіт.

Свідки події викликали бригаду швидкої допомоги, яка забрала потерпілого в лікарню.

Поліцейські затримали правопорушника, ним виявився 23-річний киянин. Затриманий і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців, а тепер може на 8 років сісти у в'язницю.

У Києві під час конфлікту в супермаркеті чоловік отримав удар ножем

Фото: конфлікт у столичному супермаркеті (kyiv.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ конфликт
NEWS
Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
DAILY
Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні