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В Киеве возобновят прием первоклассников в школы

Автор: Андрей Василюк

В Киеве 5 мая возобновится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинге.

"Со следующей среды, 5 мая, город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - сказал мэр.

Решение принято в рамках ослабления карантина в столице.

Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мероприятий в столице.

С 1 мая будут отменены специальные пропуска для проезда в общественном транспорте. Весь наземный общественный транспорт и метро возобновят работу в обычном режиме.

Также с 1 мая возобновят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

По словам городского главы Киева Виталия Кличко, локдаун в столице дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в городе до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.

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