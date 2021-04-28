В Киеве возобновят прием первоклассников в школы

В Киеве 5 мая возобновится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинге .

Решение принято в рамках ослабления карантина в столице.

"Со следующей среды, 5 мая, город возобновит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях. Также в столице возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год", - сказал мэр.

Сегодня утром комиссия ТЭР и ЧС приняла решение об ослаблении противоэпидемиологических мероприятий в столице.

С 1 мая будут отменены специальные пропуска для проезда в общественном транспорте. Весь наземный общественный транспорт и метро возобновят работу в обычном режиме.

Также с 1 мая возобновят работу заведения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.

По словам городского главы Киева Виталия Кличко, локдаун в столице дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в городе до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.