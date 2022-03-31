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В Киеве возобновляют продажу алкоголя

Фото: В Киеве возобновляют продажу алкоголя с 1 апреля (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве вновь разрешили продавать алкоголь. "Сухой закон" будет отменен в пятницу, 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в столице алкоголь можно будет купить в магазинах и учреждениях сферы обслуживания. При этом его будут продавать только с 11:00 до 16:00.

Отметим, что запрет на продажу алкоголя действовал с 1 марта.

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Киев