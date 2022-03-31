В Киеве возобновляют продажу алкоголя

В Киеве вновь разрешили продавать алкоголь. "Сухой закон" будет отменен в пятницу, 1 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, в столице алкоголь можно будет купить в магазинах и учреждениях сферы обслуживания. При этом его будут продавать только с 11:00 до 16:00.
Отметим, что запрет на продажу алкоголя действовал с 1 марта.
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