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В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай: стала известна дата

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Киев, Среда 11 августа 2021 09:30
В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай: стала известна дата Фото: в Киеве возобновляет работу скоростной трамвай (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай от станции "Старовокзальная". Он начнет работать с 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

  • маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка";
  • маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";
  • временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".

Однако, из-за ремонта трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

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