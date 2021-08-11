В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай: стала известна дата
Фото: в Киеве возобновляет работу скоростной трамвай (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай от станции "Старовокзальная". Он начнет работать с 12 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:
- маршрут № 1 - "Станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка";
- маршрут № 3 - "Станция "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";
- временный автобусный маршрут № 2-Т - "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога".
Однако, из-за ремонта трамваи будут проходить станцию "Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.
Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.