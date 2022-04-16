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В Киеве возобновили работу центров админуслуг: список

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 11:12
В Киеве возобновили работу центров админуслуг: список Фото: В Киеве возобновили работу центров админуслуг (facebook com decentralizationua)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве начали возобновлять работу Центров предоставления административных услуг. Теперь киевляне смогут вновь оформлять паспорта и другие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

В шести центрах возобновили прием документов для паспортных услуг:

  • ЦПАУ г. Киева – ул. Днепровская набережная, 19;
  • ЦПАУ Голосеевской РГА – просп. Голосеевский, 42;
  • ЦПАУ Дарницкой РГА – ул. С. Олейника, 21;
  • ЦПАУ Деснянской РГА – проспект Маяковского, 29;
  • ЦПАУ Соломенской РГА – просп. Воздухофлотский, 41;
  • ЦПАУ Шевченковской РГА – бульвар Тараса Шевченко, 26/4.

Еще в трех центрах админуслуг возобновили ​​работу с юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями по предварительной записи:

  • Дарницкий (ул. С. Олейника, 21);
  • Днепровский (ул. Харьковское шоссе, 18);
  • Оболонский (ул. Маршала Тимошенко, 16).

Записаться на прием можно через портал предоставления административных услуг или позвонив в call-центр: 202-60-38, 202-60-39.

С 18 апреля центры админуслуг будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

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