В Киеве возобновили работу центров админуслуг: список
В Киеве начали возобновлять работу Центров предоставления административных услуг. Теперь киевляне смогут вновь оформлять паспорта и другие документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
В шести центрах возобновили прием документов для паспортных услуг:
- ЦПАУ г. Киева – ул. Днепровская набережная, 19;
- ЦПАУ Голосеевской РГА – просп. Голосеевский, 42;
- ЦПАУ Дарницкой РГА – ул. С. Олейника, 21;
- ЦПАУ Деснянской РГА – проспект Маяковского, 29;
- ЦПАУ Соломенской РГА – просп. Воздухофлотский, 41;
- ЦПАУ Шевченковской РГА – бульвар Тараса Шевченко, 26/4.
Еще в трех центрах админуслуг возобновили работу с юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями по предварительной записи:
- Дарницкий (ул. С. Олейника, 21);
- Днепровский (ул. Харьковское шоссе, 18);
- Оболонский (ул. Маршала Тимошенко, 16).
Записаться на прием можно через портал предоставления административных услуг или позвонив в call-центр: 202-60-38, 202-60-39.
С 18 апреля центры админуслуг будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
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