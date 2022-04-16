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У Києві відновили роботу центрів адмінпослуг: список

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Київ, Субота 16 квітня 2022 11:12
У Києві відновили роботу центрів адмінпослуг: список Фото: у Києві відновили роботу центрів адмінпослуг (facebook com decentralizationua)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві почали відновлювати роботу Центрів надання адміністративних послуг. Тепер кияни зможуть знову оформляти паспорти та інші документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

У шести центрах відновили прийом документів для паспортних послуг:

  • ЦНАП м. Києва - вул. Дніпровська набережна, 19;
  • ЦНАП Голосіївської РДА - просп. Голосіївський, 42;
  • ЦНАП Дарницької РДА - вул. с. Олійника, 21;
  • ЦНАП Деснянської РДА - проспект Маяковського, 29;
  • ЦНАП Солом'янської РДА - просп. Повітрофлотський, 41;
  • ЦНАП Шевченківської РДА - бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Ще в трьох центрах адмінпослуг відновили роботу з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями за попереднім записом:

  • Дарницький (вул. с. Олійника, 21);
  • Дніпровський (вул. Харківське шосе, 18);
  • Оболонський (вул.Маршала Тимошенко, 16).

Записатися на прийом можна через портал надання адміністративних послуг або зателефонувавши в call-центр: 202-60-38, 202-60-39.

З 18 квітня центри адмінпослуг працюватимуть з Понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00.

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