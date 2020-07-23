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В Киеве возобновили движение по улице Киото: взрывчатку в пакете не обнаружили

Киев, Четверг 23 июля 2020 13:18
В Киеве возобновили движение по улице Киото: взрывчатку в пакете не обнаружили
Фото: улица Киото (Telegram патрульной полиции)
Автор: Юлия Струк

В пакете оказались продукты питания

В Киеве возобновили движение по улице Киото, которое ранее было перекрыто для проверки подозрительной находки. Правоохранители не обнаружили в пакете взрывчатку.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Там (в пакете, - ред.) были продукты питания", - рассказали в полиции.

Кроме того, в патрульной полиции Киева РБК-Украина подтвердили, что движение по улице возобновили, однако не смогли уточнить, что именно было в пакете.

Отметим, ранее стало известно, что в Деснянском районе временно ограничили движение по улице Киото, поскольку граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение.

Патрульные охраняли место происшествия до прибытия взрывотехников.

Стоит отметить, что в течение вчерашнего дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных находках: ни в одном из четырех подозрительных чемоданов не обнаружили взрывчатку.

Напомним, в Киеве оцепили автомобиль Audi возле торгового центра "Метрополис" на Оболони, поскольку поступило сообщение о минировании авто.

Как писало РБК-Украина, во вторник два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", взрывчатку обезвредили, одно из устройств взорвалось.

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