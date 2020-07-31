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У Києві біля шести станцій метро обладнають парковки, - Кличко

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 14:03
У Києві біля шести станцій метро обладнають парковки, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Всього на них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів

Перехоплюючі парковки облаштують біля шести станцій метро Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляється, паркінги зроблять на в'їздах у столицю по п'яти напрямах поблизу таких станцій метро:

  • Академмістечко;
  • Святошин;
  • Червоний Хутір;
  • Іподром;
  • Сирецька.

Всього, на них можна буде розмістити близько двох тисяч автомобілів.

За словами Кличка, перша парковка на 193 місця вже місяць працює біля станції метро Видубичі. Там встановили нове освітлення, транспортне і пішохідне огородження, навігацію.

"Крім цього, облаштували два пішохідних переходи, зробили дорожню розмітку, проклали оптоволокно, незабаром встановлять десять камер відеоспостереження", - повідомляє мер.

Мер столиці пише, що сьогодні влада тестує, чи має попит цей паркінг і що треба ще зробити, щоб людям було зручно.

Він так само наголошує, що перехоплюючі паркінги дають водіям альтернативу - залишити авто на стоянці та рухатися далі громадським транспортом.

Завдяки цьому, за його словами, "ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо пробки в столиці".

Нагадаємо, раніше депутати Київради прийняли рішення про перехоплюючі паркінги біля кінцевих станцій метро 23 липня.

Також повідомлялося, що депутати прийняли рішення відкрити свій двір на Хрещатику для паркування автомобілів.

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