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В Киеве возбудили дело из-за отсутствия елки на железнодорожном вокзале

Автор: Валерия Полищук

В Киеве возбудили уголовное дело по факту отсутствия елки на Центральном железнодорожном вокзале. Филиал "Вокзальная компания" подозревается в хищении 5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевской прокуратуры.

Прокуратурой установлено, что в соответствии с договорами, заключенными филиалом "Вокзальная компания" "Укрзализныци" новогодняя елка на столичном вокзале должна была быть установлена не позднее 17 декабря.

Однако 22 декабря при осмотре помещения железнодорожного вокзала новогодней елки там не оказалось.

Сейчас продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечения виновных к ответственности.

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Киев