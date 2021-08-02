В Киеве задержали военного УГО, избившего танцора Дорофеевой: ему грозит до 8 лет тюрьмы

В центре Киева в ночь на 1 августа военный Управления государственной охраны (УГО) избил танцора шоу-балет певицы Надежды Дорофеевой. Мужчина задержан по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Следователи территориального управления ГБР по Киеву готовят сообщение о подозрении сотруднику УГО за жесткое избиение танцора. Установлено, что 1 августа военный, проходя возле дома танцора, сначала толкнул его, а затем нанес несколько ударов в голову.

В итоге молодой человек получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали.

Отмечается, что сотрудник УГО задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.