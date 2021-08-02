У Києві затримали військового УДО, який побив танцюриста Дорофеєвої: йому загрожує до 8 років в'язниці

У центрі Києва в ніч на 1 серпня військовий Управління державної охорони (УДО) побив танцюриста шоу-балет співачки надії Дорофєєвої. Чоловіка затримано за підозрою в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Слідчі територіального управління ДБР по Києву готують повідомлення про підозру співробітнику УДО за Жорстке побиття танцюриста. Встановлено, що 1 серпня військовий, проходячи біля будинку танцюриста, спочатку штовхнув його, а потім завдав кілька ударів в голову.

У результаті молодий чоловік отримав важку закриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували.

Відзначається, що співробітник УДО затриманий за підозрою в скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 КК України (умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження). Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.