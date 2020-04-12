У Києві водій елітного авто влаштував стрілянину на дорозі

Фото: постраждалий автомобіль (kyiv.npu.gov.ua)

Постраждалих в результаті інциденту немає

У Києві водій елітного автомобіля влаштував стрілянину на дорозі, постраждалих в результаті інциденту немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що вчора в поліцію надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць столиці Києва на дорозі невідомий вистрілив у вікно автомобіля. Порушник обурився тим, що його автомобіль "підрізала" інша машина, після чого він наздогнав її і вистрілив у вікно.

"Отримавши орієнтування з маркою і номерними знаками автомобіля підозрюваного, патрульні встановили напрямок руху і зупинили втікача на проспекті Соборності", - йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився житель Дарницького району, який раніше вже притягувався за хуліганство.

Як уточнює патрульна поліція Києва, стрілянина сталася на Броварському проспекті. Зокрема, потерпілий повідомив, що водій автомобіля Range Rover вистрілив в його бік і пошкодив машину.

"При спілкуванні з водієм, інспектори помітили в салоні ніж і предмет, схожий на оптичний приціл. Громадянин підтвердив, що в автомобілі є зброя", - додали патрульні.

Фото: затримання порушника (t.me/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину і поранив чотирьох спецназівців.