Дороги Киева заблокированы пробками

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на обоих берегах Киева

Во вторник, 12 сентября, вечером на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Так, затруднение движения автомобилей наблюдается как на правом так и на левом берегу столицы.

Пробки на правом берегу

В частности, на правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, бульваре Вацлава Гавела, на проспекте Космонавта Комарова, на улице Борщаговская, на Голосеевском проспекте, на улице Васильковская, на улице Андрея Головко, на улице Преображенской, на проспекте Степана Бандеры, на улице Куреневская, на улице Дмитриевская, на улице Глубочицкая, на улице Институтская, на площади Леси Украинки, на улице Киквидзе, на бульваре Дружбы Народов, на улице Николая Гринченко.

Также пробки наблюдается на Северном мосту, Южном мосту.

Пробки на левом берегу

На левом берегу пробки образовались на Дарницком шоссе, на Бориспольском шоссе, на Харьковской площади, на проспекте Николая Бажана, на улице Архитектора Вербицкого, на улице Тростянецкая, на улице Ревуцкого, на Днепровской набережной, на улице Промышленная.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

Как сообщало РБК-Украина, на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году в Украине будет направлено 19 млрд грн.