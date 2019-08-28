В Киеве вечером образовались многочисленные пробки

Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

На правом берегу города пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Победы

Пробки в Киеве образовались на дорогах в среду вечером, 28 августа. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу города пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Крещатицкой, проспекте Победы, возле станций метро "Шулявская", "Нивки", "Берестейская". Также зафиксированы пробки на проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова и Большой Окружной дороге.

Также движение транспорта затруднено на проспекте Академика Глушкова, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр". Пробки образовались и на проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу Киева зафиксированы пробки на проспекте Юрия Гагарина, частично на Днепровской набережной, улице Тепловозной, улице Евгения Сверстюка. Также движение затруднено возле станции метро "Бориспольская", "Красный хутор".

Как писало РБК-Украина ранее, в Киеве до 31 августа ограничат движение на эстакаде Южного моста. Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 часов 2 августа до 31 августа на эстакаде в направлении левого берега (ориентировочно 400 метров после Выдубичей).

Напомним, в Киеве, 28-29 августа, из-за визита советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона возможны ограничения движения в Дарницком, Печерском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе.