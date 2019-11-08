В Киеве утром образовались пробки: карта

В Киеве утром 8 ноября образовались многочисленные пробки на обоих берегах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Заторы на правом берегу

Так, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной, проспекте Академика Глушкова, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Академика Палладина, улице Бассейной, бульваре Тараса Шевчнка, улице Дегтяревской, улице Щусева, улице Елены Телиги, улице Глыбочицкой, улице Сечевых Стрельцов и бульваре Дружбы народов

Также движение затруднено на Наднепрянском шоссе, Набережном шоссе, Днепровском спуске, улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда, улице Богатырской, проспекте Степана Бандеры, улице Семена Скляренко и проспекте Правды.

Кроме того, пробки образовались на Южном, Дарницком, Северном мостах, мосту Патона и мосту Метро.

Пробки на левом берегу

На левом берегу столицы движение автомобильного транспорта затруднено на Дарницком шоссе, Днепровской набережной, проспекте Соборности, Русановской набережной, Броварском проспекте, проспекте Генерала Ватутина, улице Гната Хоткевича, проспекте Николая Бажана и улице Центральной.

Напомним, что в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой более 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам столицы в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.