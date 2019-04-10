В Киеве образовались пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки зафиксированы на Южном мосту, Дарницком мосту, мосту Патона

В Киеве утром, 10 апреля, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

В значительной степени, пробки зафиксированы на правом берегу столицы. В частности, на улице Новоконстантиновской, улице Набережно-Рыбальской, улице Набережно-Крещатицкой, улице Юрия Ильенко, улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы, проспекте Космонавта Комарова, проспекте Леся Курбаса, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобанського, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко.

Также пробки на Южном мосту, Дарницком мосту, мосту Патона. Отметим, что затруднено движение на левом берегу Киева. В частности, на проспекте Петра Григоренко, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Пробки зафиксированы возле метро "Выдубичи", "Дружбы Народов", "Славутич", "Площади Льва Толстого", "Университет", "Шулявская", "Лукьяновская", "Берестейская", "Днепр", "Арсенальная".

Напомним, в Киеве с 12 апреля до 3 мая будет частично ограничено движение транспорта путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути.