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В Киеве ЦНАПы не будут работать два дня: названы даты

Фото: в Киеве ЦНАПы не будут работать два дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Центры предоставления административных услуг в Киеве не будут работать с 24 по 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"ЦНАПы города Киева 24-25 августа не будут работать из-за ограничения работы информационно-коммуникационных систем ГМС", - заявили в КГГА.

При этом в ведомстве отмечают, что Call-центр будет работать в усиленном режиме. Всю актуальную информацию по получению услуг, состоянию рассмотрения и готовности поданных документов можно получить по телефонам: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Напомним, еще вчера, 22 августа, в КГГА сообщали, что 24 и 25 августа киевские ЦНАПы будут работать только на выдачу готовых паспортных документов.

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