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В Киеве цены на проезд в транспорте могут не повысить: названо условие

Автор: Валерия Полищук

В Киеве цены на проезд в общественном транспорте могут не повысить до 20 гривен за поездку. Поскольку киевские власти в обязательном порядке должны получить одобрение от Государственной регуляторной службы Украины.

Об этом заявил глава ведомства Алексей Кучер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГРС.

"Если ГРС приходит к выводу, что это повышение нецелесообразное или неадекватное, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы - решение не может быть принято", - заявил он.

В ведомстве подчеркнули, что нарушение требований регуляторного законодательства является основанием для отмены принятого решения в судебном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен.

Кроме того, проезд может подорожать и в маршрутках.

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Киев