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В Киеве центральные станции метро закрыли из-за сообщения о минировании

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве закрыли станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. Станции метро закрыты на вход и выход.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в пресс-службе, поступил анонимный звонок о минировании.

"Станции метро "Майдан Незалежности", "Крещатик" и пересадку закрыли на вход и выход", - говорится в сообщении.

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Полчаса назад на сайте КГГА опубликовали информацию, что вышеупомянутые станции метро закрыли только на вход. Причин не назвали, но сообщили о возможности выхода.

Отметим, на Майдане проходит акция протеста, в ходе которой перекрыли Крещатик. Также между участниками акции и правоохранителями были столкновения.

По данным РБК-Украина, "скорая" забрала нескольких пострадавших в ходе протеста. Также правоохранители сообщили, что с их стороны пострадали 50 человек.

По состоянию на сейчас, ситуация на Майдане спокойная. Представители движения SaveФОП продолжают протестовать.

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