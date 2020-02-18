В Киеве на центральной станции метро начали ремонт эскалаторов

В Киеве начались работы по ремонту эскалаторов (все 4 поочередно) на станции метро "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что в часы пик возможны задержки и скопления людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

"В столичном метрополитене просят извинения за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ", - написали в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве возле одной из центральных станций метро произошло чрезвычайное происшествие - под землю ушел асфальт прямо возле входа. Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик" со стороны улицы Институтской.

Напомним, 4 января, в работе киевского метрополитена произошел очередной сбой. Поступило анонимное сообщение о заминировании пяти центральных станций "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Театральная" и "Дворец спорта". Так как это произошло в час пик, пассажиры оказались заблокированы в подземке.