В Киеве на территории школы обнаружили снаряд времен Второй мировой войны
Устаревший боеприпас обнаружили на Голосеевском проспекте, 120 В
В Киеве на территории школы на Голосеевском проспекте обнаружили снаряд времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.
Как сообщается, устаревший боеприпас обнаружили вчера, 9 июля 2018 года на Голосеевском проспекте, 120 В. Артиллерийский снаряд Д-76 мм обнаружили во время проведения земляных работ на территории школы - в ходе подготовки места под бассейн.
В настоящее время боеприпас уничтожен.
Как отмечают в ГСЧС, в общем, в 2018 году спасатели обнаружили в Киеве 695 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области правоохранители обнаружили в лесополосе схрон с гранатометами.