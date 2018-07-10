У Києві на території школи виявили снаряд часів Другої світової війни

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 11:38
Фото: сапер (dsns.gov.ua)
Фото: сапер (dsns.gov.ua)

Застарілий боєприпас виявили на Голосіївському проспекті, 120 В

У Києві на території школи на Голосіївському проспекті виявили снаряд часів Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві у Facebook.

Як повідомляється, застарілий боєприпас виявили вчора, 9 липня 2018 року на Голосіївському проспекті, 120 В. Артилерійський снаряд Д-76 мм виявили під час проведення земляних робіт на території школи - у ході підготовки місця під басейн.

Наразі боєприпас знищено.

Як зазначають у ДСНС, загалом, у 2018 році рятувальники виявили у Києві 695 боєприпасів часів Другої світової війни.

У Києві на території школи виявили снаряд часів Другої світової війни

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області правоохоронці виявили у лісосмузі схрон з гранатометами.

Суд заборонив будівництво на Святошино до прийняття рішення щодо законності робіт На водоймах України з початку року загинули понад 550 осіб, - ДСНС
Теги:  ДСНС,  боеприпасы,  Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС