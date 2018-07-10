У Києві на території школи виявили снаряд часів Другої світової війни

Застарілий боєприпас виявили на Голосіївському проспекті, 120 В

У Києві на території школи на Голосіївському проспекті виявили снаряд часів Другої світової війни. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві у Facebook.

Як повідомляється, застарілий боєприпас виявили вчора, 9 липня 2018 року на Голосіївському проспекті, 120 В. Артилерійський снаряд Д-76 мм виявили під час проведення земляних робіт на території школи - у ході підготовки місця під басейн.

Наразі боєприпас знищено.

Як зазначають у ДСНС, загалом, у 2018 році рятувальники виявили у Києві 695 боєприпасів часів Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області правоохоронці виявили у лісосмузі схрон з гранатометами.