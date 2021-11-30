В Киеве на территории "Охматдета" построят дом для родителей

В Украине появится первый дом для родителей на территории столичного "Охматдета". Соответсвующий меморандум подписали Минздрав, Минэкономики, "Охматдет" и "Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook .

"В "Охматдете" ежегодно проходят лечение до 20 тысяч детей со всей страны и осуществляют более 10 тысяч операций, поэтому вопрос пребывания родителей и детей во время лечения чрезвычайно важен. Тем более что в реанимации открыт доступ родственников и родители могут свободно посещать и находиться рядом со своими детьми", - написал он.

Министр добавил, что в доме планируется сделать 50 отдельных комнат, где смогут остановиться родители и дети во время амбулаторного или длительного лечения.