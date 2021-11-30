У Києві на території "Охматдиту" побудують будинок для батьків

В Україні з'явиться перший будинок для батьків на території столичного "Охматдиту". Відповідний меморандум підписали МОЗ, Мінекономіки," Охматдит "і"Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в Facebook .

"В "Охматдиті" щорічно проходять лікування до 20 тисяч дітей з усієї країни і здійснюють понад 10 тисяч операцій, тому питання перебування батьків і дітей під час лікування надзвичайно важливе. Тим більше що в реанімації відкритий доступ родичів і батьки можуть вільно відвідувати і перебувати поруч зі своїми дітьми", - написав він.

Міністр додав, що в будинку планується зробити 50 окремих кімнат, де зможуть зупинитися батьки і діти під час амбулаторного або тривалого лікування.