В Киеве в субботу частично ограничат движение на Крещатике

В субботу, 7 августа, в Киеве частично ограничат движение на центральной улице - Крещатике. Ограничения будут введены в связи с проведением ремонтных работ.

Ограничение движение на Крещатике будет действовать с 8:00 до 17:00.

В КГГА отметили, что на Крещатике будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работы будут проводиться на участке от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни.

"Работы выполнят в выходной, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.