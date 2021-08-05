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У Києві в суботу частково обмежать рух на Хрещатику

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Києва, Четвер 05 серпня 2021 16:14
У Києві в суботу частково обмежать рух на Хрещатику Фото: у Києві в суботу частково обмежать рух на Хрещатику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 7 серпня, в Києві частково обмежать рух на центральній вулиці - Хрещатику. Обмеження будуть введені у зв'язку з проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Обмеження рух на Хрещатику діятиме з 8: 00 до 17: 00.

У КМДА зазначили, що на Хрещатику виконуватимуть поточний ремонт покриття. Роботи проводитимуться на ділянці від вулиці Прорізної до Алеї Героїв Небесної Сотні.

"Роботи виконають у вихідний, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

У Києві в суботу частково обмежать рух на Хрещатику

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Київ Обмеження руху
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