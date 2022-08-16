В Киеве срочно закрыли одну из станций метро: в чем причина

В Киеве закрыли станцию метро "Теремки" в связи с задымлением в подземном переходе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"Станция "Теремки" закрыта на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением в подземном переходе. На место вызваны все необходимые специалисты", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что об открытии станции сообщат дополнительно.