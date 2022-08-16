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В Киеве срочно закрыли одну из станций метро: в чем причина

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Киев, Вторник 16 августа 2022 09:47
В Киеве срочно закрыли одну из станций метро: в чем причина Фото: В Киеве срочно закрыли одну из станций метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве закрыли станцию метро "Теремки" в связи с задымлением в подземном переходе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Станция "Теремки" закрыта на вход и выход для пассажиров в связи с задымлением в подземном переходе. На место вызваны все необходимые специалисты", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что об открытии станции сообщат дополнительно.

Напомним, 4 августа в метро Киева неизвестные разлили какое-то вещество, из-за чего пассажиры начали задыхаться. Инцидент произошел на станции "Льва Толстого".

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