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У Києві терміново зачинили одну зі станцій метро: у чому причина

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Київ, Вівторок 16 серпня 2022 09:47
У Києві терміново зачинили одну зі станцій метро: у чому причина Фото: У Києві терміново закрили одну із станцій метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві зачинили станцію метро "Теремки" у зв'язку із задимленням у підземному переході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Станція "Теремки" зачинена на вхід і вихід для пасажирів у зв'язку із задимленням в підземному переході. На місце викликані всі необхідні фахівці", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що про відкриття станції повідомлять додатково.

Нагадаємо, 4 серпня у метро Києва невідомі розлили якусь речовину, через що пасажири почали задихатися. Інцидент стався на станції Льва Толстого.

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