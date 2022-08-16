У Києві терміново зачинили одну зі станцій метро: у чому причина

У Києві зачинили станцію метро "Теремки" у зв'язку із задимленням у підземному переході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

"Станція "Теремки" зачинена на вхід і вихід для пасажирів у зв'язку із задимленням в підземному переході. На місце викликані всі необхідні фахівці", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що про відкриття станції повідомлять додатково.