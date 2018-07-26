В Киеве спасатели ликвидируют последствия подтопления дороги

В Киеве спасатели ликвидируют последствия сильного подтопления дороги под мостом на Дорогожичах

В Киеве два отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения" занимаются ликвидацией последствий сильного подтопления дороги под мостом на Дорогожичах. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

На месте подтопления дороги спасатели Киевской службы спасения вместе с подразделениями ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве занимаются откачкой воды.

Другое отделение спасателей КАРС "Киевская служба спасения" отправилось на улицу Оранжерейную и Довженко, где также вследствие непогоды произошло подтопление дороги и застряли автомобили.

Напомним, в результате непогоды улицы Киева превратились в реки. В результате сильного дождя в Киеве затопило множество улиц, среди которых оказались Дорогожичи, проспект Победы, Шулявка (около КПИ), Лукьяновка, Нивки.

Из-за скопления автотранспорта после ливня было заблокировано движение трамваев маршрутов № 1, 3 на участке ул. Жилянская - ул. Старовокзальная.