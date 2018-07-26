В Києві рятувальники ліквідовують наслідки підтоплення дороги

В Києві рятувальники ліквідовують наслідки сильного підтоплення дороги під мостом на Дорогожичах

В Києві два відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" займаються ліквідуванням наслідків сильного підтоплення дороги під мостом на Дорогожичах. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

На місці підтоплення дороги рятувальники Київської служби порятунку разом з підрозділами ГУ ДСНС України у м. Києві займаються відкачуванням води.

Інше відділення рятувальників КАРС "Київська служба порятунку" відправилось на вулицю Оранжерейну та Довженка, де також у наслідок негоди трапилось підтоплення дороги й застрягли автомобілі.

Нагадаємо, внаслідок негоди вулиці Києва перетворились на річки. В результаті сильного дощу в Києві затопило безліч вулиць, серед яких опинились Дорогожичі, проспект Перемоги, Шулявка (біля КПІ), Лук'янівка, Нивки.

Через скупчення автотранспорту після зливи було заблоковано рух трамваїв маршрутів № 1, 3 на ділянці вул. Жилянська - вул. Старовокзальна.