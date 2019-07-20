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В Киеве спасатели достали тело утопленника из Днепра

Новости » Происшествия    20.07.2019 - 21:39
В Киеве спасатели достали тело утопленника из Днепра
Фото (facebook.com/DSNSKyiv/)

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в городе Киеве достали тело из Днепра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в столице.

В оперативно-координационный центр ГСЧС по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве в 18:54 субботы поступило сообщение о том, что на территории пляжа "Золотой" на острове Гидропарк в реке Днепр находится тело человека.

Тело утопленника находилось в иле на расстоянии 15 м от берега. Спасатели с помощью надувной лодки получили утопленника и передали его правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, зимой в Киеве на Днепре под лед провалился рыбак. Тогда в оперативно-координационный центр поступил звонок от очевидцев. По их словам, на Днепре на расстоянии 50 м от берега напротив одного из домов на улице Садовой под лед провалился рыбак.

Добавим, с начала июня 2019 года на водоемах Украины погибли 103 человека. Спасатели отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения.

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