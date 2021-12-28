В Киеве состоялся уникальный проект культурной дипломатии - 2220 International Music Festival VIDEOCLIP

С 17 ноября по 17 декабря в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева возле Арки Дружбы Народов состоялась выставка Суперфиналистов уникального проекта - международного фестиваля видеоклипов 2220 International Music Festival VIDEOCLIP. За это время десятки тысяч киевлян и гостей столицы смогли познакомиться с творчеством 36 талантливых юных певцов 5-25 лет из 13 стран мира! Дети и взрослые, украинцы и иностранцы с интересом рассматривали кадры из клипов талантливых победителей и призеров фестиваля, переходили через QR-коды на видеоклипы молодых артистов и наслаждались их творчеством.

В проекте задействованы 19 стран: Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, Польша, Литва, Филиппины, Черногория, Словения, Хорватия, Сербия, Албания, Азербайджан, Молдова, Армения, Казахстан, Турция и Украина. Из более чем 400 участников в финал вышли 78 юных певцов из 16 стран, из которых было выбрано 36 Суперфиналистов, представленных на выставке. Лучших из лучших выбирало уважаемое международное жюри:

Украина - известный клипмейкер Семен Горов, глава жюри

Великобритания - лауреат премий Oscar и BAFTA Елена Андреичева

Черногория - editor-in-chief главного развлекательного телеканала Черногории TVCG2 Сабрия Вулич

Азербайджан - победитель Евровидения Эльдар Гасимов

Франция - основатель современного лаунжа DJ Ravin

Албания - директор национального отбора детского Евровидения Сокол Марси

Армения - самая популярная певица страны Лилит Оганесян

Бельгия - выдающийся дирижер Марк Сиеренс

Словения - директор Международного музыкального фестиваля FeNS Павел Плахутник

Турция - профессор Стамбульской консерватории Альпер Козанчиоглу

Канада - скрипач-виртуоз Василий Попадюк.

2220 International Music Festival VIDEOCLIP организованный промоушен и продакшен компанией STUDIORAR и Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины. Особое спасибо генеральному директору Центрального парка культуры и отдыха г. Киева Артему Сауляку. Благодарим партнера фестиваля ТМ "Ореанда" и медиа-партнеров: РБК-Украина, Viva!, Единственная, Твой Малыш, 4мама, Destinations, 44.ua, MamaWOW, 5 слов. Большое спасибо Генеральному партнеру фестиваля Windrose Airlines - трое из Суперфиналистов, выиграв в специальном конкурсе от фестиваля, получили по два авиабилета от компании.

Праздник творчества и дружбы состоялся! Фестиваль дал толчок юным артистам для развития их способностей, сделал новый шаг развития вокально-визуальной эстетики мирового музыкального пространства, создал и укрепил культурные связи многих стран и разных поколений!