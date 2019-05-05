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В Киеве состоится Межпарламентская конференция по борьбе с антисемитизмом

Новости » Общество    05.05.2019 - 18:13
В Киеве состоится Межпарламентская конференция по борьбе с антисемитизмом
Фото: Георгий Логвинский (nfront.org.ua)

Конференция будет проходить с 5 по 7 мая

На этой неделе в Киеве пройдет Межпарламентская конференция по борьбе с антисемитизмом, участие в которой примут парламентарии около 10 стран. Об этом рассказал инициатор проведения конференции, председатель группы по межпарламентским связям с Государством Израиль Георгий Логвинский, передает РБК-Украина.

Так, конференция по борьбе с антиизраилизмом проходит в Киеве в течение трех дней 5-7 мая.

Участие в конференции примут парламентарии из около 10 стран: Украины, США, Франции, Грузии, Исландии, Словении, Румынии, Финляндии, Литвы и Латвии.

По словам Логвинського, проведение конференции позволит объединить усилия политических лидеров этих стран вокруг противостояния, дискриминации и нарушению прав человека

"В современном мире ненависть и дискриминация по отношению к любой группе населения представляют собой угрозу всей системе международного порядка. Именно поэтому, мы призываем представителей всех мировых государств активизировать усилия, направленные на обеспечение комплексной и эффективной системы защиты прав граждан и борьбы с ксенофобией и антисемитизмом. С целью объединения наших усилий, мы решили созвать эту конференцию и рассчитываем на эффективные результаты", - рассказал Логвинский

Нардеп отметил, что в рамках конференции против антиизраилизма состоится первый визит делегации новоизбранного Кнессета Государства Израиль в Украине. Кроме того, участники смогут принять участие в киевском Еврейском форуме

"Украина является четвертой страной по численности еврейской общины. Так, именно в Украине находится крупнейшая синагога и крупнейший еврейский центр. Уверен, что конференция поможет наладить новые связи и обсудить нашу дальнейшую стратегию", - добавил Логвинский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Логвинский избран вице-президентом юркомитета ПАСЕ. Депутат Верховной рады Украины Георгий Логвинский избран вице-президентом юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы.

 

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