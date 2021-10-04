ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Киеве сообщили о заминировании университета Драгоманова. Проходит эвакуация людей

Новина українською →
Киев, Понедельник 04 октября 2021 10:17
В Киеве сообщили о заминировании университета Драгоманова. Проходит эвакуация людей Фото: в Киеве сообщили о заминировании университета Драгоманова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Неизвестные прислали сообщение о заминировании здания университета имени Михаила Драгоманова. Проходит эвакуация людей.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители должны проверить все здание вуза, проверка продолжается уже около часа.

"Да, на электронную почту СБУ пришло сообщение от неизвестного о заминировании университета Драгоманова", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На вопрос о том, проходит ли эвакуация студентов, в полиции ответили: "Да, все идет по плану".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит
Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров