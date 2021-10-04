В Киеве сообщили о заминировании университета Драгоманова. Проходит эвакуация людей

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители должны проверить все здание вуза, проверка продолжается уже около часа.

"Да, на электронную почту СБУ пришло сообщение от неизвестного о заминировании университета Драгоманова", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На вопрос о том, проходит ли эвакуация студентов, в полиции ответили: "Да, все идет по плану".