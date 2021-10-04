В Киеве сообщили о заминировании университета Драгоманова. Проходит эвакуация людей
Фото: в Киеве сообщили о заминировании университета Драгоманова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Неизвестные прислали сообщение о заминировании здания университета имени Михаила Драгоманова. Проходит эвакуация людей.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции.
Правоохранители должны проверить все здание вуза, проверка продолжается уже около часа.
"Да, на электронную почту СБУ пришло сообщение от неизвестного о заминировании университета Драгоманова", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.
На вопрос о том, проходит ли эвакуация студентов, в полиции ответили: "Да, все идет по плану".