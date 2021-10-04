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У Києві повідомили про замінування університету Драгоманова. Проходить евакуація людей

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 10:17
У Києві повідомили про замінування університету Драгоманова. Проходить евакуація людей Фото: в Києві повідомили про замінування університету Драгоманова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Невідомі надіслали повідомлення про замінування будівлі університету імені Михайла Драгоманова. Проходить евакуація людей.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці мають перевірити усю будівлю ВНЗ, перевірка триває вже близько години.

"Так, на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення від невідомого про замінування університету Драгоманова", - повідомили у прес-службі поліції Києва.

На запитання про те, чи проходить евакуація студентів, у поліції відповіли: "Так, все йде за планом".

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