У Києві повідомили про замінування університету Драгоманова. Проходить евакуація людей
Фото: в Києві повідомили про замінування університету Драгоманова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Невідомі надіслали повідомлення про замінування будівлі університету імені Михайла Драгоманова. Проходить евакуація людей.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції.
Правоохоронці мають перевірити усю будівлю ВНЗ, перевірка триває вже близько години.
"Так, на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення від невідомого про замінування університету Драгоманова", - повідомили у прес-службі поліції Києва.
На запитання про те, чи проходить евакуація студентів, у поліції відповіли: "Так, все йде за планом".