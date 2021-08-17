В Киеве снесли декорации ко Дню независимости. Была драка с полицией, есть задержанные

В центре Киева снесли декорации, которые установили на Алее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу. Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должны была использоваться для съемок.

По словам мэра Виталия Кличко, киевская власть на 24 августа планировала на Аллее Героев Небесной Сотни только возложение цветов. Он подчеркнул, что столичные власти не получали документов на установку инсталляции, а также дал поручение Департаменту благоустройства демонтировать их.

Фото: активисты в масках снесли декорации (Виталий Носач/РБК-Украина)

Но работников благоустройства на месте не было, и активисты в масках повалили декорации. На месте также завязалась потасовка с полицией, как минимум трех участников задержали.

Фото: активисты в масках снесли декорации (Виталий Носач/РБК-Украина)

Отметим, в КГГА добавили, что город не выдавал разрешительные документы на установку декораций, а организацией праздника занимается Офис президента.