В Киеве из-за снегопада резко взлетели цены на такси

Так, такси с правого берега на левый в популярных такси-сервисах обойдется почти в 500 гривен, в зависимости от места посадки и назначения.

Из центра в Оболони стоимость такси колеблется от 300 до 500 гривен. Примерно столько же будет стоить такси из центра в ВДНХ.

Если же брать не популярные сервисы, то такси из центра на Оболонь и Позняки будет стоить от 150 до 250 гривен.

А вот "премиум" по всем направлениям стартует от 1000 гривен.