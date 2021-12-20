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В Киеве из-за снегопада резко взлетели цены на такси

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня вечером начался сильный снегопад, который почти сразу парализовал движение транспорта. Из-за существенной нагрузки в столице резко выросли цены на такси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные различных компаний.

Так, такси с правого берега на левый в популярных такси-сервисах обойдется почти в 500 гривен, в зависимости от места посадки и назначения.

Из центра в Оболони стоимость такси колеблется от 300 до 500 гривен. Примерно столько же будет стоить такси из центра в ВДНХ.

Если же брать не популярные сервисы, то такси из центра на Оболонь и Позняки будет стоить от 150 до 250 гривен.

А вот "премиум" по всем направлениям стартует от 1000 гривен.

Напомним, из-за сильного снегопада Киев остановился в пробках.

Также РБК-Украина писало, что из-за снегопада на дорогах Киева много ДТП.

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КиевСнегопад