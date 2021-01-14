В Киеве снегопад, усиленные осадки ожидаются днем

Сегодня днем в Киеве ожидаются интенсивные осадки в виде снегопада. Водителей призывают быть осторожными на дороге.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют водителям придерживаться следующих правил:
Отмечается, что дорожники заблаговременно начали обработку противогололедными средствами дорог и тротуаров. Сейчас на дорогах работает 156 единиц спецтехники и более 400 дворников. В случае ухудшения погодных условий дорожники готовы применить 544 единицы техники.
Напомним, 14 января в западных, северных, некоторых центральных и южных регионах ожидаются осадки. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -5 до +2 градусов, а ночью на севере и востоке она опустится до -8.
Вместе с тем в Киеве 15 и 16 января столбики термометров опустятся до -21 градуса.