В Киеве случился пожар в доме на Позняках

В Киеве сегодня, 28 июня, случился пожар в многоэтажном жилом доме на Позняках. Пожар произошел на улице Крушельницкой, где недавно произошел взрыв.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как сообщили в ГСЧС, горит балкон в одной из многоэтажек в Дарницком районе. Информации о жертвах или пострадавших в результате пожара пока нет. Сейчас спасатели проводят ликвидацию пожара.

Отметим, что в минувшее воскресенье в Киеве на улице Крушельницкой произошел мощный взрыв в жилом доме. Взрыв разрушил несколько этажей здания. В результате взрыва погибли 5 человек.

По основной версии следствия, взрыв на Позняках произошел из-за утечки газа в одной из квартир многоэтажки.

Полиция провела обыски в компании "Киевгаз", обслуживающей дом, где произошел взрыв, а также у одного из ее сотрудников, чья халатность могла привести к трагедии.