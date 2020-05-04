В Киеве из-за сильных ливней затопило несколько улиц

В понедельник, 4 мая, в Киеве затопило несколько улиц из-за сильных ливней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, затопление наблюдается на ул. Черниговской, ул.Кудряшова и ул.Богдановской.

Сообщается, что в результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды.

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Украине грозы (первый уровень опасности, желтый). Вместе с тем, вследствие ожидаемых значительных осадков, на реках бассейнов Прута и Серета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8:00 3 мая, без негативных последствий.

Также РБК-Украина писало, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, в некоторых регионах ожидаются грозы и град, а также сильный ветер. В столице сегодня ожидалась облачная погода с дождями и грозами в дневное и ночное время суток. При этом в Киеве и области ожидается от +18 до +22 тепла, а ночью от +9 до +13 градусов.

Также сообщалось, что в мае средняя месячная температура в стране прогнозируется на уровне +15+18 градусов. Как отметили в Укргидрометцентре, во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.