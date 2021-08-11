UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве на Северном мосту ограничат движение транспорта: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

На Северном мосту в Киеве запланировали ремонтные работы. С 13 по 30 августа движение транспорта на этом мосту будет ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на КГГА.

С 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту частично ограничат движение транспорта.

На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу.

Напомним, в Киеве могут ограничить работу трех станций метро. Сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный мост