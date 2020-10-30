В Киеве на семи участках улиц вернут ограничение скорости

В Киеве с 1 ноября на участках семи улиц, где разрешена скорость движения до 80 км/ч, вернут ограничение скорости до 50 км/час. Ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Ограничение скорости движения будет действовать на следующих участках:
Ограничения вводятся с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге. Коммунальщики демонтируют знаки, которые регулировали скорость движения в весенне-летний период.
Напомним, в Киеве до 20 ноября ограничено движение автомобилей на Броварском проспекте. На проспекте продолжается ремонт консольной части тротуара.