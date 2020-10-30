В Киеве на семи участках улиц вернут ограничение скорости

Фото: автомобили в Киеве (РБК-Украина)

В Киеве с 1 ноября на участках семи улиц, где разрешена скорость движения до 80 км/ч, вернут ограничение скорости до 50 км/час. Ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Ограничение скорости движения будет действовать на следующих участках:

ул. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ограничения вводятся с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге. Коммунальщики демонтируют знаки, которые регулировали скорость движения в весенне-летний период.

Напомним, в Киеве до 20 ноября ограничено движение автомобилей на Броварском проспекте. На проспекте продолжается ремонт консольной части тротуара.