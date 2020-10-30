У Києві на семи ділянках вулиць повернуть обмеження швидкості

У Києві з 1 листопада на ділянках семи вулиць, де було дозволено швидкість руху до 80 км/год, повернуть обмеження швидкості до 50 км/год. Обмеження буде діяти до 1 квітня 2021 року.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Обмеження швидкості руху буде діяти на таких ділянках:
Обмеження вводяться з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі. Комунальники демонтують знаки, які регулювали швидкість руху у весняно-літній період.
Нагадаємо, у Києві до 20 листопада обмежено рух автомобілів на Броварському проспекті. На проспекті триває ремонт консольної частини тротуару.