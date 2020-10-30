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У Києві на семи ділянках вулиць повернуть обмеження швидкості

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 14:50
У Києві на семи ділянках вулиць повернуть обмеження швидкості
Фото: автомобілі у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві з 1 листопада на ділянках семи вулиць, де було дозволено швидкість руху до 80 км/год, повернуть обмеження швидкості до 50 км/год. Обмеження буде діяти до 1 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Обмеження швидкості руху буде діяти на таких ділянках:

  • просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Обмеження вводяться з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі. Комунальники демонтують знаки, які регулювали швидкість руху у весняно-літній період.

Нагадаємо, у Києві до 20 листопада обмежено рух автомобілів на Броварському проспекті. На проспекті триває ремонт консольної частини тротуару.

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