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У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Новини » Суспільство    30.10.2019 - 09:16
У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження можливі ввечері 30 жовтня

У середу, 30 жовтня, у Києві у зв'язку з проведення футбольного матчу можливі зміни у роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський", який розпочнеться о 19:30, можливі зміни в роботі деяких станцій столичного метро. Можливі обмеження на станціях "Палац спорту", "Олімпійська", "Площа Льва Толстого".

"Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції "Олімпійська". Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У Києві сьогодні можливі зміни в роботі метро

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 30 жовтня вулиці Києва скували затори. Зокрема, на правому березі рух транспорту ускладнений на проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці Нова, біля аеропорта "Київ", а також на чотирьох мостах. На лівому березі затори утворилися на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Миколи Бажана.

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