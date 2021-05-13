В Киеве сегодня полностью перекроют движение на Борщаговский: когда откроют

В Киеве проводят ремонт дорог на улице Борщаговской. Сегодня возможно полное перекрытие движения.

Отмечается, что в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий – часть работ по асфальтированию выполнят с 18:00 13 мая до 00:30 14 мая.

"В настоящее время возможно временное полное перекрытие движения на ул. Борщаговской (от просп. Воздухофлотского до пер. Политехнического)", - говорится в сообщении.