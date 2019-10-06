В Киеве сегодня перекроют десятки улиц из-за марафона

Иллюстративное фото (УНИАН)

Ограничения будут действовать до окончания марафона

В Киеве из-за проведения марафона в течение дня 6 октября будет действовать запрет движения всех видов транспорта в центре и на улицах, являющихся маршрутами бегового соревнования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Так, 6 октября с 16:00 до 22:00 будет ограничено движение по улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской). Там будут проводить демонтаж сценических конструкций.

Кроме того, ограничения будут действовать по маршрутам забега:

(на 21 км) Владимирский проезд – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – улица Крещатик – Музейный переулок – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – улица Лаврская – улица Запечерная – улица Лаврская – площадь Героев Великой Отечественной войны – бульвар Дружбы народов – Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая – улица Нижний Вал – улица Глубочицкая – Глубочицкий проезд – улица Сечевых Стрельцов – Львовская площадь – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – Владимирский проезд;

(на 42 км 195 м) Владимирский проезд – улица Владимирская – бульвар Шевченко – площадь Победы – улица Саксаганского – улица Льва Толстого – улица Жилянская – улица Большая Васильковская – улица Крещатик – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – улица Лаврская – улица Запечерная – улица Лаврская – площадь Героев Великой Отечественной войны – бульвар Дружбы народов – мост Патона – проспект Соборности – улица Евгения Сверстюка – мост через Русановский канал – улица Энтузиастов – Русановская набережная – мост Патона – бульвар Дружбы народов – Набережное шоссе – Парковый мост – улица Трухановская – Труханов остров – Северный мост – проспект Степана Бандеры – проспект Героев Сталинграда – улица Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – улица Набережно-Крещатицкая – улица Нижний Вал – улица Глубочицкая – Глубочицкий проезд – улица Сечевых Стрельцов – Львовская площадь – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – Владимирский проезд

Отмечается, что движение транспорта будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны преодолеют участки забега.

Фото: маршруты забега и перечень улиц (kyivcity.gov.ru)

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля было заблокировано движение по мосту Метро в сторону Левого берега.