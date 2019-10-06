У Києві сьогодні перекриють десятки вулиць через марафон

Ілюстративне фото (УНІАН)

Обмеження діятимуть до закінчення марафону

У Києві через проведення марафону протягом дня 6 жовтня діятиме заборона руху всіх видів транспорту у центрі та на вулицях, які є маршрутами бігового змагання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Так, 6 жовтня із 16:00 до 22:00 буде обмежено рух на вулиці Трьохсвятительській (від вулиці Хрещатик), вулиці Володимирській (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської). Там проводитимуть демонтаж сценічних конструкцій.

Крім того, обмеження діятимуть за маршрутами забігу:

(на 21 км) Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вулиця Хрещатик – Музейний провулок – вулиця Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – вулиця Запечерна – вулиця Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – бульвар Дружби народів – Набережне шосе – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд;

(на 42 км 195 м) Володимирський проїзд – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Льва Толстого – вулиця Жилянська – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – вулиця Запечерна – вулиця Лаврська – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – бульвар Дружби народів – міст Патона – проспект Соборності – вулиця Євгена Сверстюка – міст через Русанівський канал – вулиця Ентузіастів – Русанівська набережна – міст Патона – бульвар Дружби народів – Набережне шосе – Парковий міст – вулиця Труханівська – Труханів острів – Північний міст – проспект Степана Бандери – проспект Героїв Сталінграда – вулиця Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вулиця Набережно-Хрещатицька – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – Глибочицький проїзд – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – Володимирський проїзд.

Зазначається, що рух транспорту буде відновлюватися одразу після того, як бігуни подолають ділянки забігу.

Фото: маршрути забігу та перелік вулиць (kyivcity.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля було заблоковано рух по мосту Метро у бік Лівого берега.