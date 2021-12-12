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В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро: названа причина

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Киев, Воскресенье 12 декабря 2021 11:00
В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро: названа причина Фото: станцию метро "Олимпийская" могут закрыть сегодня на вход (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 12 декабря, в Киеве могут закрыть несколько центральных станций метро. Данные меры связаны с футбольным матчем "Динамо" - "Заря" на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского метрополитена.

Сообщается, что в связи с игрой на НСК "Олимпийский" (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе киевского метрополитена.

"Обращаем внимание, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Ограничение работы станций на вход применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах.

Напомним, на прошлой неделе в киевском метро пассажир попал под поезд.

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